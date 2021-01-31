Хабиб Нурмагомедов пригласил Уилла Смита в Дагестан

«Познакомился с легендой Голливуда. Он сказал, что с удовольствием приехал бы в Дагестан», — подписал публикацию Нурмагомедов.

Ранее российского бойца смешанных единоборств после завершения карьеры в MMA пригласили в футбольный клуб «КамАЗ». Возможно, чемпион UFC в легком весе может дебютировать в большом футболе. До этого он сам поднимал эту тему. Боец уже успел потренироваться вместе с игроками московского «Спартака» на сборах в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов.

В конце января российский промоутер Вадим Финкельштейн спрогнозировал, что Хабиб Нурмагомедов вернется в большой спорт через год-два.

Однако друг семьи Нурмагомедова Рамазан Рабаданов сообщил, что боец не планирует возвращаться. Он отметил, что спортсмен слишком строго относится к своим словам, чтобы «нарушить обещание и отойти от своих слов ради славы и пары десятков миллионов долларов».