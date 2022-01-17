Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов откроет сеть ресторанов быстрого питания. Об этом сообщили «Ведомости».

Развивать бизнес будет связанная с Нурмагомедовым компания «М-ит групп франчайзинг». Сеть будет называться M-eat by Khabib. Первый ресторан уже открыт в бизнес-центре «Москва-Сити». До конца мая планируется открыть еще 14 заведений в Москве, а до 2023 года — еще 150 в разных странах, в том числе, в ОАЭ, Турции, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, написал «Ридус».