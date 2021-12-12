Хабиб написал обращение Оливейре после выигранного им боя с Порье

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оставил поздравительное послание Чарльзу Оливейре после выигранного им боя с Дастином Порье. Пост появился в Twitter.

«Мои поздравления, чемпион! Ты заслужил этот титул!» — написал известный боец, обратившись к нынешнему чемпиону UFC.

Чарльз Оливейра техническим нокаутом завершил бой с Майклом Чендлером, забрав вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе, который передал ему Хабиб Нурмагомедов. На UFC 269 боец из Бразилии впервые провел защиту титула, победив Дастина Порье удушением сзади в ходе третьего раунда.

До этой победы Хабиб Нурмагомедов полагал, что Дастин Порье одержит победу над Чарльзом Оливейрой в этом противостоянии.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов приобрел акции UFC после разговора с его главой Дэйной Уайтом, о чем спортсмен рассказал во время пресс-конференции в Москве. В последний раз он выходил в октагон в октябре 2020 года, а после сказал своим поклонникам больше не ждать его возвращения в бои.