Хабенский заявил, что не планирует уезжать из России

Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова, актер и режиссер Константин Хабенский заявил, что не планирует покидать Россию. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Хабенский подчеркнул, что планирует развиваться в своей професии на территории России. По его словам, у него много творческих планов, связанных со страной, передала «Экономика сегодня».

«Я могу сказать только за себя, я продолжаю работать, остаюсь в профессии. И хочу сделать так, чтобы и мне, и людям, которые рядом со мной, было интересно заниматься нашим делом», — признался он.