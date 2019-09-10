Хабенский назвал попкорн показателем успеха фильма

Кинотеатры получат права. Зачем зрителям закон о нормах поведения? Подробнее

«Если зритель в какой-то момент забывает, что у него под руками есть вода или попкорн, и он сочувствует и вовлекается в историю, рассказанную кинематографом, то это не зря потраченное время», — заявил Хабенский, отвечая на вопрос о том, как он относится к жующим в зале зрителям.

Он также поделился своими впечатлениями об открытии международного кинофестиваля Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», который пройдет во Владивостоке с 13 по 19 сентября. Актер признался, что для него честь - стать его президентом. Это позволяет ему посмотреть все картины, которые он не успевает увидеть в качестве зрителя во время прокатного периода, сообщила газета «Взгляд».

Ранее стало известно, что кинотеатры получат права устанавливать нормы поведения для зрителей. Соответствующий законопроект представило Министерство культуры России. Среди многочисленных правил документ предусматривает запрет на пронос в зал еды и напитков, купленных за пределами кинотеатра.