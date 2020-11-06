Коклюшкин познакомился со Жванецким в 1975 году в Москве. В те времена тот разъезжал по столице на «Жигулях» с ленинградскими номерами, за что его постоянно останавливали и грозились отобрать номера. В ответ писатель ругался.

«Это был период очень благополучный для сатирического жанра. Тогда еще работали Роман Карцев и Виктор Ильченко. Вот их троих — Жванецкого, Карцева и Ильченко стоило бы повесить в Третьяковской галерее. Картину бы назвали „Три эстрадных богатыря“. Вот это было бы по достоинству», — заявил Коклюшкин.

Жванецкий сильнее других повлиял на развитие сатирического жанра в России, считает он. А еще сатирик внес в него «мысль». Современные юмористы хотят вызвать улыбку у «кого попало». Монологи же Жванецкого всегда были наполнены смыслом и несли определенный урок для каждого слушателя.

«Скажу образно: висела на стене большая картина под названием „речевая эстрада“. Весела она на большом и толстом гвозде. Гвоздь выпал, и рухнула речевая эстрада. То, что происходит сейчас, это просто словоблудие. Жванецкий был писателем, он всегда хотел что-то сказать, а не просто рассмешить дядю Ваню и тетю Маню», — добавил Коклюшкин.

Михаил Жванецкий умер 6 ноября, ему было 86 лет. За месяц до этого он решил прекратить концертную деятельность и уйти со сцены.