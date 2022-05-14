Гвинет Пэлтроу выставила на продажу несуществующие подгузники с янтарем

Известная своими провокационными идеями актриса Гвинет Пэлтроу в очередной раз решила шокировать подписчиков в своих социальных сетях. Она опубликовала коллекцию подгузников для детей, сделанных из шерсти альпака, с янтарными креплениями. Свою работу актриса оценила в 120 долларов. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Возмущенные подписчики не просчитали троллинг со стороны Пэлтроу и возмутились небывалой ценой и непрактичностью предлагаемого ей товара.

Собрав достаточное количество комментариев, актриса пояснила, что никаких подгузников она не продает. Линейку она создала, чтобы привлечь внимание к бедности. Пэлтроу напомнила, что в большинстве штатов США этот предмет гигиены считается роскошью и облагается дополнительным налогом. За пачку из 12 подгузников американцы доплачивают те самые 120 долларов, которые она установила в качестве цены.

Пэлтроу подчеркнула, что из-за такой налоговой политики государства бедные семьи не могут купить детям элементарные подгузники.

«Если вас злит, что подгузник стал предметом роскоши, то вас должны злить и налоги на эту роскошь», — написала она.

После этого Пэлтроу предложила подписчикам отправить деньги в благотворительный фонд, поддерживающий детей из бедных семей.