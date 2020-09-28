Гвинет Пэлтроу снялась обнаженной в честь дня рождения

На опубликованном кадре 48-летняя знаменитость позирует под деревом в саду собственного дома обнаженной, стоя боком к фотографу. Улыбающаяся звезда прикрывает оголенную грудь рукой, а вторую держит около лица. Из аксессуаров на ней — один кожаный браслет.

«Сегодня это мой костюм на день рождения. Большое вам спасибо за пожелания… и спасибо удивительному новому маслу для тела от Goop, которое помогло мне решиться снять одежду», — подписала снимок Пэлтоу.

В комментариях к публикации актрису поздравляли не только ее фанаты, но и коллеги. Их числе — голливудские актрисы Шарлиз Терон и Деми Мур, британская супермодель Наоми Кэмпбелл, светская львица Пэрис Хилтон и многие другие.

«О, черт возьми, девочка с Дня рождения», — написала plus-size модель Эшли Грэм.