Гвинет Пэлтроу рассказала, как не могла есть из-за депрессии после расставания с Питтом

Пэлтроу напомнила, как выглядела на обложках журналов того времени. Например, в журнале 1997 года, с которым сотрудничала вскоре после разрыва с Питтом.

«Какая же я была тощая! В тот момент мы только что расстались с Брэдом Питтом. Я была так огорчена, что не могла даже есть», — процитировал Пэлтроу «Пятый канал».

Отношения актеров длились около трех лет. В конце 1996-го года Питт сделал Пэлтроу предложение, однако спустя пару месяцев они расстались. Почти сразу актриса завела роман с коллегой Беном Аффлеком, однако находилась в глубокой депрессии, сообщил портал «Дни.ру».