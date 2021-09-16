Гвендолин Кристи примет участие в съемках многосерийного спин-оффа «Семейки Адамс»

Стриминг-сервис Netflix начал работу над сериалом «Уэнсдей». Сюжет расскажет об одной из главных героинь комедии «Семейка Адамс». К актерскому составу присоединилась Гвендолин Кристи, которая получила известность благодаря роли рыцаря Бриенны Тарт в сериале HBO «Игра престолов». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Variety.

В качестве режиссера спин-оффа культового фильма выступит Тим Бертон. Сериал расскажет о жизни дочери главных героев Уэнсдей Адамс. Сюжет расскажет об обучении девушки в частной академии Nevermore. Там она попытается овладеть экстрасенсорными способностями. Также ей предстоит распутать множество тайн и остановить серию жестоких убийств. Девушка попытается раскрыть главный секрет ее родителей. Гвендолин Кристи исполнит роль директрисы академии Nevermore. Всего выйдет восемь эпизодов нового сериала. Сценаристами выступили авторы сериала «Тайны Смолвиля».