Гвен Стефани вышла замуж во второй раз
Певица Гвен Стефани вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал кантри Певец Блейк Шелтон, сообщило ИА Nation News со ссылкой на Page Six.
Церемония прошла не публично, в окружении только друзей и близких. Пара обвенчалась 3 июля в часовне на ранчо Шелтона в штате Оклахома.
О том, что 51-летняя Стефани и 45-летний Шелон собираются пожениться, поклонники знали давно. Шелтон сделал Гвен предложение осенью 2020 года, сопроводив его кольцом с бриллиантом впечатляющего размера.
Познакомились Гвен Стефани и Блейк Шелтон в 2015 году на музыкальном шоу The Voice. К тому моменту у обоих музыкантов была драма за плечами: Гвен Стефани развелась с Гэвином Россдейлом после 13 лет брака, а Шелтон еще не успел оправиться после развода с женой, с которой прожил четыре года. Однако что-то все же сблизило звезд.
Помимо романтических отношений, музыкантов связывают и рабочие: за шесть лет они совместно записали музыкальный альбом.