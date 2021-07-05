Певица Гвен Стефани вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал кантри Певец Блейк Шелтон, сообщило ИА Nation News со ссылкой на Page Six.

Церемония прошла не публично, в окружении только друзей и близких. Пара обвенчалась 3 июля в часовне на ранчо Шелтона в штате Оклахома.

О том, что 51-летняя Стефани и 45-летний Шелон собираются пожениться, поклонники знали давно. Шелтон сделал Гвен предложение осенью 2020 года, сопроводив его кольцом с бриллиантом впечатляющего размера.

Познакомились Гвен Стефани и Блейк Шелтон в 2015 году на музыкальном шоу The Voice. К тому моменту у обоих музыкантов была драма за плечами: Гвен Стефани развелась с Гэвином Россдейлом после 13 лет брака, а Шелтон еще не успел оправиться после развода с женой, с которой прожил четыре года. Однако что-то все же сблизило звезд.

Помимо романтических отношений, музыкантов связывают и рабочие: за шесть лет они совместно записали музыкальный альбом.