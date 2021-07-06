Гвен Стефани поделилась фотографиями с тайной свадьбы

Солистка группы No Doubt в тайне вышла замуж за 45-летнего кантри-исполнителя Блейка Шелтона 3 июля. Немного позже она выложила фотографии с церемонии бракосочетания в Instagram.

У 51-летней Гвен Стефани было заготовлено сразу два свадебных наряда. Звезда решила приобрести их у американского дизайнера Веры Вонг. На длинном платье были вышиты имена троих детей Стефани и новобрачных, а на коротком красовались два голубка и три птенчика, написала «Газета.ru».

Свадьбу новобрачные решили отметить на ранчо Шелтона в Оклахоме. Ведущим мероприятия стал Карсон Дейли, коллега по шоу The Voice, где и познакомились пара.

Напомним, Гвен и Блейк объявили о помолвке осенью 2020 года. Для нее этот брак стал вторым, а для Блейка — третьим.