Гвен Стефани объявила о помолвке с Блейком Шелтоном

Американская певица Гвен Стефани объявила о помолвке с музыкальным исполнителем Блейком Шелтоном. Она опубликовала в Instаgrаm фотографию с возлюбленным и показала помолвочное кольцо.

Шелтон тоже поделился снимком и в посте поблагодарил любимую.

«Спасибо, что спасла мой 2020-й… Да и всю оставшуюся жизнь. Люблю тебя. Я услышал „ДА“!» — сказал Блейк.

Они со Стефани невероятно взволнованы и очень рады, заверил певец. Помолвка состоялась в минувшие выходные в Оклахоме на ранчо певца. Когда пройдет свадьба, неизвестно.

Стефани и Шелтон познакомились на съемках шоу The Voice, они встречаются уже пять лет.

В 2015 году певица развелась со своим супругом Гевином Россдейлом, который изменил ей с няней. Она тяжело переживала разрыв, написал сайт eg.ru. Однако вскоре после развода звезда закрутила роман с коллегой Блейком Шелтоном. Знаменитости никак не комментировали свой роман.

От первого брака Стефани воспитывает троих сыновей: 14-летнего Кингстона, 12-летнего Зума и шестилетнего Аполло. Шелтон был женат дважды, но детей у него нет.