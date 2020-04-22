    22 апреля 2020, 17:10

    Гузель Яхина рассказала, как переносит самоизоляцию

    Дарья Морозова

    Писательница Гузель Яхина рассказала, что после введения режима самоизоляции ее жизнь не слишком сильно изменилась. Об этом сообщил телеканал «Мир 24».

    По словам Яхиной, ее «распорядок жизни остался почти неизменным», потому что она «и до этого много времени проводила в уединении и работала много одна».

    «Другое дело, что жизнь моей семьи, моих родственников, в том числе в Казани и других городах, изменилась очень сильно», — рассказала писательница.

    Она уточнила, что переживает «за тех, кто остался один в квартире — такие есть, это пожилые люди» и «за своих коллег, переводчиков, друзей за рубежом».

    «Ощущение тревоги, беспокойства за людей, которые обычно были досягаемы, можно было сесть в самолет и долететь к ним за один день, сейчас оно есть», — поделилась Яхина.

    Также она добавила, что «не хватает в этой ситуации открытости мира, ощущения, что мир твой, что границ осталось мало, что можно завтра перебраться в другое место в России или за рубежом, и точно так же к тебе могут приехать люди из других стран».