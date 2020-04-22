Гузель Яхина рассказала, как переносит самоизоляцию

По словам Яхиной, ее «распорядок жизни остался почти неизменным», потому что она «и до этого много времени проводила в уединении и работала много одна».

«Другое дело, что жизнь моей семьи, моих родственников, в том числе в Казани и других городах, изменилась очень сильно», — рассказала писательница.

Она уточнила, что переживает «за тех, кто остался один в квартире — такие есть, это пожилые люди» и «за своих коллег, переводчиков, друзей за рубежом».

«Ощущение тревоги, беспокойства за людей, которые обычно были досягаемы, можно было сесть в самолет и долететь к ним за один день, сейчас оно есть», — поделилась Яхина.

Также она добавила, что «не хватает в этой ситуации открытости мира, ощущения, что мир твой, что границ осталось мало, что можно завтра перебраться в другое место в России или за рубежом, и точно так же к тебе могут приехать люди из других стран».