Гузеева жестко подшутила над Харламовым

Один из подписчиков Гузеевой спросил, как она относится к Харламову. Телеведущая не смогла сдержаться и усмехнулась над комиком и собой.

«У нас обоих лишний вес», — написала артистка.

Гарик Харламов не оставил без внимания юмор Гузеевой. На своей странице в Instagram Харламов опубликовал скриншот комментария. Также не осталась без внимания ошибка в одном из слов названия передачи.

«Браво, Лариса! И Камеди Клад тоже норм», — прокомментировал комик.

Харламов часто публикует забавные моменты из шоу «Давай поженимся!», дополняя их веселыми комментариями. Гузеева старается не обращать внимания на острые высказывания артиста, однако иногда оставляет меткие комментарии в его адрес.

Подписчики резидента Comedy Club оценили шутку телеведущей.

«Обожаю Ларису! Лучшее, что можно было сказать»; «Хочу увидеть ваш батл»; «Достойный ответ»; «Уделала тебя, Гарик»; «Берите ее в Comedy»; «Шах и мат»; «Лариса молодец! Ответила без оскорблений и с юмором»; «Вот так умыла тебя Лариса», — написали они.