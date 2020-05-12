    12 мая 2020, 17:07

    Гузеева жестко подшутила над Харламовым

    Анастасия Кременчугская

    Лариса Гузеева, телеведущая передачи «Давай Поженимся!», в последнее время стала темой шуток комика и актера Гарика Харламова. Он часто шутит над своими коллегами. В этот раз Гузеева ему едко ответила. Об этом сообщил сайт радио «Комсомольская правда».

    Один из подписчиков Гузеевой спросил, как она относится к Харламову. Телеведущая не смогла сдержаться и усмехнулась над комиком и собой.

    «У нас обоих лишний вес», — написала артистка.

    Гарик Харламов не оставил без внимания юмор Гузеевой. На своей странице в Instagram Харламов опубликовал скриншот комментария. Также не осталась без внимания ошибка в одном из слов названия передачи.

    «Браво, Лариса! И Камеди Клад тоже норм», — прокомментировал комик.

    Харламов часто публикует забавные моменты из шоу «Давай поженимся!», дополняя их веселыми комментариями. Гузеева старается не обращать внимания на острые высказывания артиста, однако иногда оставляет меткие комментарии в его адрес.

    Подписчики резидента Comedy Club оценили шутку телеведущей.

    «Обожаю Ларису! Лучшее, что можно было сказать»; «Хочу увидеть ваш батл»; «Достойный ответ»; «Уделала тебя, Гарик»; «Берите ее в Comedy»; «Шах и мат»; «Лариса молодец! Ответила без оскорблений и с юмором»; «Вот так умыла тебя Лариса», — написали они.