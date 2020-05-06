Гузеева решила бороться против «хамов-малолеток» в интернете

Своим мнением о злых комментаторах артистка поделилась на личной странице в Instagram.

«У меня на странице развелось хамов- малолеток немерено. Я вас пропалываю без сожаления», — подчеркнула Гузеева.

Подписчики телеведущей поддержали ее в комментариях, однако призвали не тратить время на грубиянов в Сети.

«Тут- то можно прополоть, но они не исчезают, как вид, к сожалению. И что самое неприятное — это дети нашего поколения, подросли хамы и хамки», — написала подписчица.