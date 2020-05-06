06 мая 2020, 11:32
Гузеева решила бороться против «хамов-малолеток» в интернете
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева заявила, что будет избавляться от «хамов-малолеток» в интернете. Об этом сообщило ИА Nation News.
Своим мнением о злых комментаторах артистка поделилась на личной странице в Instagram.
«У меня на странице развелось хамов- малолеток немерено. Я вас пропалываю без сожаления», — подчеркнула Гузеева.
Подписчики телеведущей поддержали ее в комментариях, однако призвали не тратить время на грубиянов в Сети.
«Тут- то можно прополоть, но они не исчезают, как вид, к сожалению. И что самое неприятное — это дети нашего поколения, подросли хамы и хамки», — написала подписчица.