12 февраля 2020, 11:38
Гузеева раскритиковала участницу тв-шоу за плохие зубы
Лариса Гузеева, ведущая передачи «Давай поженимся!», не стеснялась в выражениях на одном из шоу. Она отчитала участницу Светлану за плохие зубы и сюрприз, который приготовила девушка. Об этом написало ФАН.
Телеведущая посоветовала девушке заняться своим «ротиком». При этом она раскритиковала не только зубы участницы, но и прошлась по ее внешности. Гузеева удивилась, что такого надо делать, чтобы так выглядеть в 31 год.
А после сюрприза, который Светлана приготовила для жениха, артистка заявила, что «если ты не бальник, закрой свой умывальник». Девушка устроила театральный этюд.