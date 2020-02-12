Гузеева раскритиковала участницу тв-шоу за плохие зубы

Телеведущая посоветовала девушке заняться своим «ротиком». При этом она раскритиковала не только зубы участницы, но и прошлась по ее внешности. Гузеева удивилась, что такого надо делать, чтобы так выглядеть в 31 год.

А после сюрприза, который Светлана приготовила для жениха, артистка заявила, что «если ты не бальник, закрой свой умывальник». Девушка устроила театральный этюд.