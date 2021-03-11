Гузеева примет участие в шоу «Тик-Ток Талант»
Ведущая Лариса Гузеева стала членом жюри шоу «Тик-Ток Талант». Об этом сообщил сайт kp.ru.
Вместе с ней оценивать участников будут певец Дима Билан, а также кто-то из популярных тиктокеров — это место в каждом выпуске будет занимать новый персонаж.
Участниками шоу будут те, кто хочет добиться популярности в TikTok.
«Сегодня хайп пытаются выдать за талант. Между двумя этими понятиями пропасть. Я буду пытаться разглядеть все-таки талант», — считает Гузеева.
Уточняется, что она сама подумывает над тем, чтобы завести аккаунт в популярной соцсети.
Ранее шоу «Давай поженимся!» пригласило к себе в гости рэпера Моргенштерна. Он пришел туда поддержать друга Славу Марлоу (Артема Готлиба).
По сценарию программы главный герой должен выбрать одну из трех невест. В этот раз за сердце Марлоу боролись блогерша и бывшая пранкерша Надежда, балерина из Японии Марина и студентка журфака Саша.
Моргенштерн, хотя и пришел в качестве друга, постоянно перетягивал одеяло на себя и вел себя провокационно.