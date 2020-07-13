Гузеева пожалела хейтеров, которые назвали ее алкоголичкой

Ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева ответила хейтерам, которые обозвали ее алкоголичкой. Такие комментарии появились под фотографией с коллегами по шоу, которую Гузеева выложила в свой Instagram.

«12 лет я работаю с этими прекрасными, красивыми, умными и бесконечно талантливыми девочками. Они мои подруги навсегда — понимаем и чувствуем с полувзгляда друг друга», — написала Гузеева в комментариях к фото.

Многие подписчики телеведущей положительно отреагировали на публикацию. В комментариях ведущей пожелали здоровья, настоящих друзей, а также похвалили ее образ. Некоторым пользователям внешность Гузеевой и ее коллег на этом фото не понравилась. Одна из комментаторов написала, что на снимке они «похожи на алкоголичек».

На это высказывание телеведущая ответила лично.

«Я вас, страшненьких, без мозгов и фантазии, жалею», — написала Гузеева.

Ранее телеведущая ответила пользователям, которые критиковали ее за отсутствие защитной маски в общественных местах. Гузеева написала, что уже не может терпеть идиотов, несмотря на то, что по характеру она «адски терпеливый» человек.

До этого телеведущая не раз крайне эмоционально высказывалась в адрес россиян, которые нарушали правила самоизоляции. Она обругала матом тех, кто выходил на прогулки, несмотря на просьбы не оставаться дома. Гузеева прокомментировала и новость о том, что количество людей на улице не сократилось и после введения пропускного режима. Она отметила, что такое поведение — последствия произошедшей с стране «дебилизации».