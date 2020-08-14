Гузеева поссорилась с подписчиками в Instagram

Некоторые подписчики раскритиковали Гузееву и написали, что это не смешно.

«Надо быть серьезней» и «я думала, вы умнее», — высказались они.

«Вы думали, а я уверена — вы дура. Не всегда стоит писать все, что приходит в головку», — написала в ответ ведущая одной из подписчиц.

Впрочем, некоторые отнеслись к фотографии с юмором и посмеялись.

Ранее в период самозоляции Гузееву возмутили люди на улице. По ее словам, от такой самоизоляции ее «разрывает». Правда, ведущая и сама почему-то оказалась на улице, а не дома.

По ее мнению, люди, которые выходят на улицу, ставят под угрозу себя и окружающих. Если им не хочется жить, эту проблему можно решить другим способом, считает Гузеева. Она заметила, что ей, как и всем, тоже дома скучно, но нужно находить развлечения для себя и близких.