Знаменитости 02 мая 2023, 00:07 Гузеева показала фото Александра Олешко в инвалидной коляске Телеведущая Гузеева опубликовала фотографию актера Александра Олешко в инвалидной коляске Кинопоиск

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Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в соцсети фотографию актера Александра Олешко в инвалидной коляске. Ведущая «Давай поженимся» уточнила, что актер повредил связки на ноге во время спектакля, и потом в инвалидной коляске вел музыкальную программу «Две звезды».

«Сашка Олешко, бедный, разорвал ногу во время спектакля. Он не знал об этом. Отработал спектакль и еще ходил две недели. Вот что значит актерская профессия. И вот сейчас его увозят на каталке», — подписала фото Гузеева.

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В шоу «Две звезды» телеведущая участвовала в качестве члена жюри. В роли судей также выступили Леонид Ярмольник, Дмитрий Харатьян и музыкант Сергей Жилин.

Александр Олешко порвал связки на ноге незадолго до начала спектакля в театре имени Евгения Вахтангова. Из-за резкой боли пришлось вызвать скорую, но от госпитализации актер отказался, лишь попросил обезболивающее и тугую повязку. С растяжением связок Олешко вышел на сцену и отыграл спектакль.