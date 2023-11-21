Знаменитости 21 ноября 2023, 03:12 Гузеева отругала участницу шоу «Перепой звезду» за песню Artik & Asti YouTube

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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева разозлилась на участницу популярного шоу «Перепой звезду!» Софию Салехову. Девушка исполнила песню «Девочка, танцуй» группы Artik & Asti. Выпуск передачи опубликовали на сайте Первого канала.

В эфире программы Гузеева стала ругать 25-летнюю вокалистку, отметив, что ее «не хочется утешать».

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«Я обожаю эту песню („Девочка, танцуй“ — прим. ред.), расставание — это же такая трагедия для девчонки, почему про это не спели хотя бы две строчки? Вас не хочется утешать», — отметила телеведущая.

Актриса рассказала о своих слезах, когда впервые услышала композицию Artik & Asti.

«Песня не случилась, я сейчас сижу такая расстроенная, честно вам хочу сказать», — резюмировала она.

В предыдущем эфире шоу «Перепой звезду!» Лариса Гузеева не смогла сдержать слез, когда услышала песню «Город, которого нет». По словам телеведущей, песня Игоря Корнелюка очень сильно напоминает ей о Санкт-Петербурге.