20 июня 2022, 18:45
Гузеева отказалась комментировать блокировку «Давай поженимся» на YouTube
Ведущая «Давай поженимся» Лариса Гузеева отказалась комментировать блокировку передачи на YouTube. Об этом написало РИА ФАН.
«И что? Что вам еще рассказать? До свидания», — сказала телеведущая по телефону журналисту.
Вместе с «Давай поженимся» видеохостинг заблокировал и передачу «Модный приговор».
По данным издания, это может быть связано с тем, что передачи принадлежат медиакомпании «Красный квадрат», контрольным пакетом акций которой владеет предприниматель Аркадий Ротенберг. Ротенберг находится под санкциями ЕС, США и Великобритании.