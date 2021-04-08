Гузеева отказалась давать советы блогерам в «ТикТок Талант»

Телеведущая Лариса Гузеева заявила, что не хочет давать советы участникам программы «ТикТок Талант». Об этом сообщило РИА ФАН.

Ведущий спросил ее, что она могла бы порекомендовать молодым блогерам, но Гузеева ответила на этот вопрос односложно.

«Я вам не тикток-мамочка!» — заявила она.

Другая участница жюри Регина Тодоренко пошутила в ответ на это, что Гузеева «тикток-дива». Кроме них в жюри состоят певцы Дима Билан и Роман Каргаманов, а также два блогера, которые в каждом выпуске меняются.