Гузеева назвала «худший фильм всех времен и народов» со своим участием

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева назвала картину «Соперницы», в которой исполнила главную роль, «худшим фильмом всех времен».

Об этом Гузеева написала в своем Instagram-аккаунте в ответ на комментарий пользовательницы.

Артистка опубликовала снимок, на которой ей 30 лет. По словам Гузеевой, фотография была сделана, когда она не позировала. Актриса также заметила, что на фото у нее стиснуты зубы.

Одна из подписчиц в комментариях вспомнила роль Гузеевой в киноленте «Соперницы». «Помню Вашу роль байдарочницы. Великолепно», — написала пользовательница. В ответ на это Гузеева написала, что это «худший фильм всех времен и народов». Однако пользовательница с мнением актрисы не согласилась и отметила, что и сейчас пересматривает этот фильм с удовольствием. Другие подписчики Гузеевой также вступились за картину.