Гусман ответил на слова Светлакова о вырезанной из КВН шутки

«Шутки вырезают только ублюдки, это бред какой-то», — заявил Гусман.

Светлаков рассказал о вырезанной из КВН шутке Подробнее

Актер и телеведущий слушает разные шутки уже более 60 лет. За это время он ни одну из них не вырезал, признался член жюри. При этом он допустил, что шутку могли вырезать редакторы программы, которые посчитали ее не смешной.

Гусман сначала даже не понял, о какой шутке все говорят.

«Вполне возможно, что у „Уральских пельменей“ это считается шуткой, но я шутку там не заметил», — отметил режиссер.

Ранее в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале Сергей Светлаков рассказал о вырезанной из выпуска КВН шутке на выступлении «Встречи выпускников» в Екатеринбурге. Он расстроился, что номер про Юлия Гусмана не попал в эфир. Однако тут же пересказал его у шоумена Ивана Урганта. Оказалось, что член жюри не оценил разминку «Уральских пельменей», а это плохо отразилось на оценках жюри. После этого Светлаков спустился к Гусману, изображая героя из шоу «Наша Russia». Он назвал на весь зал адрес отеля «своего обидчика» и пожелал ему «хорошего уральского вечера».