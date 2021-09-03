Гурцкая заявила, что обеспокоена решением сына бросить школу

Певица Диана Гурцкая опубликовала в Instagram-аккаунте фото своего сына Константина. В этом году ребенок поступил в музыкальное училище имени Гнесиных. Певица рассказала, что переживает из-за решения мальчика покинуть общеобразовательную школу. Об этом сообщили «Дни.ру».

Решение о том, чтобы оставить школу, Константин принял еще весной. Мальчик захотел связать свою жизнь с музыкой. Все лето он занимался упорной подготовкой и не прекратил занятий даже после поступления. Накануне Константин впервые пришел на занятия в училище. Теперь вместо обычных школьных уроков он будет посещать пары.

Гурцкая отметила, теперь в жизни сына «все по-взрослому». Несмотря на целеустремленность мальчика, она продолжает переживать за него.

«Переживаем, конечно, но лучше сделать и сожалеть, чем не сделать и сожалеть!» — рассказала знаменитость.

Ранее певица рассказывала, что вместе с мужем они пытались отговорить сына от ухода из школы. Но мальчик был настойчив, и родители отступили. Многие фанаты певицы поддержали решение Константина и пожелали ему удачи в обучении.