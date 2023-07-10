Знаменитости 10 июля 2023, 02:58 Гурцкая впервые обратилась к публике после смерти мужа РИА «Новости»

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Певица Диана Гурцкая впервые обратилась к публике после смерти мужа Петра Кучеренко. Артистка и ее сын Константин записали видеообращение для финала второго сезона шоу «Две звезды. Отцы и дети» на Первом канале.

«Из-за нашей большой семейной утраты мы не смогли продолжить участие в проекте, но мы чувствовали вашу поддержку даже на расстоянии. Для нас с Костей особенно приятно и важно, что наши выступления оценили телезрители», — сказала исполнительница.

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Певица и ее сын в финале проекта набрали 32% голосов и получили приз зрительских симпатий.

Петр Кучеренко умер 20 мая в возрасте 46 лет во время полета с Кубы. Смерть наступила в результате проблем с сердцем. Его семья не подтвердила эту информацию.

Ранее шоумен Гоген Солнцев рассказал, что скоропостижно скончавшийся муж певицы Дианы Гурцкая замглавы Миноборнауки Петр Кучеренко был очень отзывчивым человеком. Он всегда старался помочь всем обращавшимся к нему людям.