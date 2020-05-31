Гуманитарный «Доширак» потерялся в пути к Пригожину

«Они людям врут и нам врут. До сих пор не получили от них „Доширак“», — сказал Пригожин. Валерия добавила: «Ждем который день — ничего не получали».

Поэтому продюсер расценил заявление политической партии как желание пропиариться.

«У меня складывается ощущение в условиях не только пандемии, людям необходимо на ком-то, с одной стороны, выместить свое зло и на ком-то попиариться, сделать какую-то рекламную кампанию», — заявил Пригожин.

Он отказался отвечать на «провокацию».

Ранее «Коммунисты России» отправили Пригожину и Валерии «гуманитарную помощь» в виде нескольких пачек вермишели. Так члены партии отреагировали на жалобы артистов на тяжелое материальное положение на фоне коронавируса.

Пригожин пожаловался на чудовищное положение артистов из-за пандемии коронавируса. Из-за этого у него начался конфликт с Сергеем Шнуровым, который отреагировал в своей иронично-стихотворной манере. Продюсер уверен, что в истории с пострадавшим шоу-бизнесом он просто «оказался крайним», так как заступился за бедствующих музыкантов. По словам Пригожина, музыкальные исполнители действительно оказались в сложной ситуации. Однако он лично ни у кого не просил помощи.