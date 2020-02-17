Гуф сломал два ребра и вместо концертов в России улетел в Таиланд

Все февральские концерты рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, отменили. Причиной стал перелом двух ребер исполнителя. Пока известно, что исполнитель не появится в Новосибирске, Саратове и Волгограде.

По данным издания StarHit, восстанавливаться артист поехал в Таиланд в сопровождении своей новой девушки — бывшей танцовщицы Юлии Королевой.

Концертный директор рэпера Эдгар Кеосаян в беседе с Пятым каналом заявил, что поклонникам артиста волноваться не о чем.

«Бытовая травма. Не надо переживать. Все нормально», — сказал он и подчеркнул, что в марте гастроли исполнителя продолжатся. Первым городом, где пройдет концерт возобновленного тура, станет Мурманск.

Однако тут может возникнуть проблема. В прошлый раз, когда Гуф возвращался из Таиланда, его задержали в аэропорту Абу-Даби из-за дебоша, который он устроил в самолете. Правда, адвокат Сергей Жорин опроверг задержание своего подзащитного. Но тут есть риск, что рэпер снова сорвется. Из Таиланда его вывезли родственники, которые хотели отправить его на лечение в наркологию Москвы или Израиля.

Тогда сообщалось, что исполнитель потерял мобильный телефон и банковские карты, поэтому обратился к родным за помощью.