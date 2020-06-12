12 июня 2020, 12:54
Гуф попытался рассорить Айзу с Олегом Майами
Рэпер Гуф вмешался в отношения своей бывшей жены, Айзы Анохиной, с ее новым партнером Олегом Майами. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Ранее Майами выложил фото с Айзой и чуть позже последняя подтвердила, что они состоят в отношениях. По данным издания, это не понравилось Гуфу и он показал женщине фотографии Майами с разными девушками. Олег возмутился этим поступком, на что Айза предупредила, что в ее жизни до сих пор присутствуют бывшие мужья, так как у них есть совместные дети.