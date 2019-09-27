Гуф не станет участвовать в «Холостяке». Вместо него выбрали «эталонного мужчину»

Кто в итоге был выбран, не уточняется. Представители телеканала сообщили лишь, что «новым холостяком станет эталон образа настоящего успешного мужчины».

На прошлой неделе в Instagram распространилось фото, на котором Гуф в черном фраке стоит перед камерой. В нагрудном кармане у него красная роза. Пользователи предположили, что это съемки для шоу «Холостяк». Седьмой сезон программы должен выйти в эфир в марте 2020 года.

Похожий снимок, только без камеры, рэпер июне размещал в своем Instagram.

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В предыдущем сезоне главным героем «Холостяка» был певец Егор Крид. В финале он выбрал модель Дарью Клюкину. После завершения проекта пара рассталась.

В сентябре Гуф вместе с рэпером Тимати оказался в центре скандала из-за клипа про Москву. Видео побило рекорд по количеству дизлайков, собрав более 1,5 миллиона отрицательных оценок у пользователей YouTube. Автором текста, по некоторым данным, был сам Гуф. Впоследствии он открестился от идеи клипа и заявил, что не интересуется политикой. Спустя неделю после размещения на YouTube ролик удалили.