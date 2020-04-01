Гуф не стал извиняться за грызню своей овчарки с соседским лабрадором

Рэпер Гуф впервые хоть как-то отреагировал на обвинение в том, что его пес напал на соседскую собаку. Извиняться он не стал, а попытался успокоить общественность и заявил, что со всеми все хорошо — и с собаками, и с их хозяевами.

«У меня всю жизнь собаки. Все мои близкие знают, как я люблю животных. Соседские собаки были без поводка. Ни одна собака при съемках данного видео не пострадала», — написал Гуф на своей странице в Instagram.

Он добавил, что у хозяев собак, на одну из которых напала его овчарка, к нему нет претензий, и попросил всех успокоиться и жить дружно. Гуф рассказал, что к нему приезжала полиция. По словам музыканта, к правоохранителям поступила тысяча вызовов. Извинился он лишь за то, что снимал собачью грызню на камеру.

Ранее рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) вышел в прямой эфир на своей странице в Instagram, где показал прогулку с собакой. Его овчарка кинулась на двух собак, которые бродили по улице без хозяина. На кадрах видно, что музыкант не оттаскивает своего дерущегося пса, а лишь его раззадоривает. Особенно досталось одному лабрадору, но Гуф уверяет, что все в порядке.

Зоозащитников возмутил этот поступок рэпера. Они заявили, что он якобы «кайфует от агрессии пса», и призвали посочувствовать музыканту, который не ведает, что творит, из-за своей наркозависимости.