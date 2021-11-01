Гудков выпустил видео с «проснувшимся Лениным»

Телеведущий и комик Александр Гудков разместил на своей странице в Instagram четвертое видео получившей известность кампании «Невыносимое выносимо». Ее авторы выступают за захоронение Владимира Ленина. В этой серии Владимир Ильич просыпается в Мавзолее.

Он решает поговорить с охранником в исполнении Александра Гудкова и спрашивает у него: «А Сталина уже нет? А Бог есть?»

Охранник ответил, что Сталина нет, а Бог есть.

«Если Сталина нет, а Бог есть, может, вы меня уже похороните?» — задал вопрос Ленин.

В этот момент в зал зашли посетители, и охранник вынужден был уложить Ленина обратно, предложив ему пока немного полежать.

Выход видео связан с 60-летием со дня выноса тела Иосифа Сталина из Мавзолея. Его похоронили у Кремлевской стены. Авторы проекта высказывают мнение, что то же пора сделать и с Владимиром Лениным.

Первый ролик проекта «Невыносимое выносимо» вышел накануне Нового года. Тогда главными героями стала одна российская семья. Она сидела перед телевизоров, ожидая боя курантов. В какой-то момент по экрану прошла рябь, изображение пропало. Младшая дочь предложила погадать по книге, на глаза попалось собрание сочинений Ленина. Девочка открыла страницу, загаданную мамой, предсказание оказалось следующим: «Расстреливать на месте».

Во втором ролике сыграли Чулпан Хаматова и Пьер Бурель, который исполнил роль Наполеона в фильме «Союз спасения». В третьем видео засветилась Лолита Милявская. Сначала она планировала отвезти детей в Мавзолей, а потом передумала, решив, что не стоит «нам трупы разглядывать».