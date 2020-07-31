Гудков снял Лободе и Pharaoh новый клип. Пользователи не оценили

Украинская певица Светлана Лобода и репер Pharaoh выложили на YouTube новый совместный клип на песню Boom Boom. Продюсером музыкального видео выступил Александр Гудков.

В клипе засветились много знаменитостей и блогеров, среди них Мария Миногарова, Лолита, Екатерина Варнава, Ксения Собчак и другие.

Сначала в ролике появляется Миногарова, которая входит в зал, где по кругу сидят мужчины в костюмах. Модель забирается на пьедестал в центре комнаты и начинает танцевать. А сидящие вокруг мужчины выставляют ей оценки с помощью номерных табличек.

Позже на этом же месте по очереди появляются звезды: Лолита в красном латексном костюме, Варнава в серебряном парике и другие знаменитости в необычных и эпатажных образах. Репер Pharaoh начинает участвовать только с середины видео и зачитывает свой текст.

Сидящие вокруг мужчины сурово наблюдают за каждой героиней на пьедестале и если кто-то не удовлетворяет их, то под девушкой раздвигается пол и она падает в темную бездну. При это заканчивается видео тем, что на месте оценивающих оказываются девушки.

Музыкальный ролик на YouTube набрал, в основном, дизлайки — 43 тысячи.