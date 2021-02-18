Губы-осьминоги и волосы в носу. Лисовец объяснил смысл абсурдных бьюти-трендов

Стилист Владислав Лисовец рассказал, откуда и зачем появляются абсурдные бьюти-тренды вроде колорирования волос на теле и создания необычной формы губ. Эксперт заметил, что все эти веяния объединяет мода на хулиганство, написало РИА ФАН.

Сейчас в Instаgrаm можно наткнуться на фото девушек с губами-осьминогами и увидеть профили мужчин с разноцветными бородами. В числе новых трендов — растительность в носу и других неожиданных местах. Как считает Лисовец, такое смелое направление задают соцсети, пользователи которых нацелены на привлечение публики.

«Это все диктуют социальные сети, люди пытаются о себе заявить и дабы набрать наибольшее количество „лайков“ или быть заметными идут на всякие ухищрения. Никакого отношения к моде это не имеет. Это хайп», — пояснил специалист.

Лисовец уверен, что треш-веяния никогда не войдут в моду всерьез. При этом Влад думает, что в последнее время люди стали чаще удивлять своим внешним видом, «делать что-то не совсем обычное и хулиганить». По мнению стилиста, современная молодежь порой сильно увлекается, экспериментируя с образом. Важно понимать, что последствия от некоторых процедур сохранятся на всю жизнь. Речь идет не о стрижках и окрашивании волос, а об инъекциях и радикальном изменении черт лица.