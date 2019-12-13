Губин вернется на сцену

Ранее Ващишин опубликовал на своей странице в Instagram фото, на которых Губин находится в студии. Автор снимков намекнул на возвращение певца на сцену хештегами #вернисьандрей и #хорошиеновости.

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«У Андрея все хорошо. Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится», — приводит StarHit слова собеседника.

Автор и исполнитель песни «Мальчик-бродяга» исчез из теле- и радиоэфира в 2000-х годах из-за проблем со здоровьем. Врачи поставили ему диагноз «левосторонняя прозопалгия лица». Это болезнь нервной системы, из-за которой человек испытывает постоянные лицевые боли. Заболевание может возникнуть от постоянного недосыпания, переутомления и хронического стресса. Свой последний к настоящему моменту альбом Губин выпустил в 2002 году.