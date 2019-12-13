  • Губин вернется на сцену

    13 декабря 2019, 14:32

    Андрей Иванов

    Звезда эстрады 1990-х Андрей Губин может вернуться на сцену после долгого перерыва. Об этом порталу StarHit сообщил его приятель, саундпродюсер Тарас Ващишин.

    Ранее Ващишин опубликовал на своей странице в Instagram фото, на которых Губин находится в студии. Автор снимков намекнул на возвращение певца на сцену хештегами #вернисьандрей и #хорошиеновости.

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    «У Андрея все хорошо. Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится», — приводит StarHit слова собеседника.

    Автор и исполнитель песни «Мальчик-бродяга» исчез из теле- и радиоэфира в 2000-х годах из-за проблем со здоровьем. Врачи поставили ему диагноз «левосторонняя прозопалгия лица». Это болезнь нервной системы, из-за которой человек испытывает постоянные лицевые боли. Заболевание может возникнуть от постоянного недосыпания, переутомления и хронического стресса. Свой последний к настоящему моменту альбом Губин выпустил в 2002 году.