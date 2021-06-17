Губерниева позвали играть в МХАТ

После того, как Дмитрий Губерниев пошутил над Ольгой Бузовой в эфире «Матч ТВ» и довел ее до слез, пиар-директор МХАТ имени Горького Вадим Ампелонский пригласил его посетить спектакль о жизни Иосифа Сталина «Чудесный грузин». Также спортивному комментатору предложили попробоваться на роль Хлеба в спектакле «Синяя птица», написало Daily Storm. Губерниев отказался.

«Мое отношение к фигуре Сталина известно. На этот спектакль я, с позволения пресс-секретаря Ампелонского, не пойду. Спасибо, конечно, за приглашение сыграть роль Хлеба, это знаковая роль. <…> Когда позвонит постановщик спектакля или худрук, я обязательно с ними это обсужу», — сказал телеведущий.

При этом он добавил, что при других обстоятельствах действительно был бы не против сыграть в театре.

«Я все возможности рассматриваю, поверьте. <…> Я играл в кино, много раз. И сейчас продолжаю этим заниматься, в камео и не камео. И что говорить, я всегда ждал, когда театр меня найдет. Но никогда не думал, что найдет таким способом», — иронизирует Губерниев.

Он рассказал, что хотел бы сыграть в спектакле по пьесе Эдварда Радзинского — например, слугу Дон Жуана Лепорелло в пьесе «Продолжение Дон Жуана».