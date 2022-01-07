Губерниев заявил о готовности вести трансляции биатлона с Бузовой

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что готов прокомментировать с Ольгой Бузовой биатлон. Так он ответил на вопрос о конфликте со звездой.

«Хочу ли я помириться с Ольгой Бузовой? Да я с ней и не ссорился. Я с самого начала сказал, что готов с Олей и биатлон прокомментировать, и песню любую спеть. Вопрос, к сожалению, не во мне, а в ней», — сказал Губерниев. Его слова привел «Спорт-Экспресс».

Телеведущий отметил, что директора пытались выйти на связи с Бузовой, но она молчит. «Обиделась, видимо», — предположил комментатор. Губерниев добавил, что «если будет какой-то движ», то он готов, но «бегать» за телеведущей он не будет.

«Я просто иногда прикалываюсь, оставляю смешные комментарии без злобы», — сказал Губерниев.

Конфликт между Губерниевым и Бузовой произошел летом прошлого года во время чемпионата Европы — 2020 по футболу. К студии канала «Матч ТВ», куда была приглашена Бузова, Губерниев подключился из студии в Северной столице. Комментатор съязвил по поводу актерской карьеры Бузовой и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк, напомнила «Газета.ru». После этих слов телеведущая расплакалась.