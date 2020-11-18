Губерниев заявил, что возможно заменит покойного Колтового в «Звезды сошлись»

Его кандидатуру рассматривают в качестве нового ведущего передачи «Звезды сошлись». До августа нынешнего года программу вели Оскар Кучера и Лера Кудрявцева. Затем Кучеру заменил ныне покойный Александр Колтовой.

«Позвонили из программы „Звезды сошлись“ на НТВ! Пригласили на кастинг, соведущим к Лере Кудрявцевой, соглашаться?» — поинтересовался у подписчиков журналист.

Отмечается, что в шоу участвуют знаменитости из таких сфер, как кино и музыка. Гости программы обсуждают насущные вопросы за исключением политики.

7 ноября при крушении самолета Cessna 7 в Подмосковье экс-ведущий передачи Колтовой погиб. Вместе с ним на борту находилась некая Наталья Климова. Она тоже скончалась.

Уточняется, что спустя некоторое время после вылета у самолета отказал и загорелся двигатель. Ведущий подал аварийный сигнал и попытался посадить машину. Приземление оказалось жестким, самолет был полностью объят огнем. По мнению следователей, авиакатастрофа могла произойти из-за сломанного винта.