Губерниев захотел сняться в клипе с Бузовой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев захотел снять совместный клип с певицей Ольгой Бузовой. Он подумал, что для этого им идеально подойдет песня «Вечером на лавочке» группы «Сектор Газа». Об этом Губерниев сообщил изданию «Спорт-Экспресс».

Комментатор то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что у Бузовой можно поучиться выдержке и самообладанию, а еще актерским данным. Губерниев выразил надежду на то, что они с певицей еще встретятся в эфире и будут вместе вести телепрограммы. А еще запишут совместную песню.

Губерниев сказал, что идеальным вариантом был бы кавер на композицию «Вечером на лавочке» группы «Сектора Газа».

«Эта песня могла бы расцвести доселе не виданными красками. Мы бы сняли прекрасный клип! Представляете, деревня где-нибудь в Брянской области… Нет, в Подывотье! А гармонист — Большунов! Сидит играет на гармошке», — поделился Губерниев своей задумкой.

Между Бузовой и Губерниевым произошел конфликт в эфире «Матч ТВ». Комментатор довел певицу до слез после того, как начал спрашивать ее про футбол и театр, добив вопросом о том, пьет ли она коньяк по утрам, процитировав фразу из книжки про Карлсона.

Российская боксерша Ангелина Семенова ранее решила заступиться за Бузову и вызвала Губерниева на поединок. Спортсменку возмутило поведение комментатора по отношению к слабой девушке.