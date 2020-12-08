08 декабря 2020, 19:41
Губерниев высмеял слова Резцовой про допинг
Спортивный журналист Дмитрий Губерниев насмешливо прокомментировал слова биатлонистки Анфисы Резцовой о том, что она употребляла допинг, как и большинство спортсменов. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на его Telegram-канал.
«Резцова частенько плывет, хоть и не пловчиха», — написал он.
Ранее Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова рассказала, что во время спортивной карьеры ей делали специальные уколы, но она точно не знает, допинг это или витаминная добавка.