Губерниев высмеял слова Резцовой про допинг

«Резцова частенько плывет, хоть и не пловчиха», — написал он.

Ранее Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова рассказала, что во время спортивной карьеры ей делали специальные уколы, но она точно не знает, допинг это или витаминная добавка.