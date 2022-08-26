Губерниев умудрился «оскорбить» всю Монголию

Анастасия Цеденбал, внучка генсека Монгольской народно-революционной партии, заявила, будто спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оскорбил разом всю Монголию. Об этом рассказал Telegram-канал Маsh.

Ранее Губерниев прокомментировал изданию «Спорт-экспресс» назначение Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив».

«Я сначала подумал, что это Цеденбал из Монголии. Но он не совсем футбольный тренер и уже умер. <…> А назначают всяких Цеденбалов, и даже не из Монголии», — сказал он.

В ответ на это Анастасия Цеденбал, внучка того «Цеденбала из Монголии», направила обращение на имя заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова. И записала видео. Всего она обвиняет спортивного комментатора в оскорблении себя лично, семьи Цеденбалов, всех носителей имени или фамилии Цеденбал, оскорблении всего монгольского народа, в подрыве русско-монгольских отношений. Она даже назвала комментарий о назначении футбольного тренера спланированной провокацией.

В действительности назначение Йозефа Циннбауэра носит формальный характер. Он не будет тренировать спортсменов. Вместо него клуб возглавит немец Марвин Комппер, который на данный момент не имеет необходимой лицензии, что мешает ему официально занять пост.