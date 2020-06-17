17 июня 2020, 12:45
Губерниев раскритиковал тех, кто поддерживает Ефремова
Журналист, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев негативно отозвался о тех, что поддерживает актер Михаила Ефремова. Об этом сообщил сайт «Газета.ru».
Он рассказал, что «с интересом читает мнения разных людей о трагедии с участием артиста Ефремова», там «коллектив «Современника», Маша Шукшина, коллеги, либеральная интеллигенция, режиссеры, жрецы, жнецы, на дуде игрецы».
«И никто не сказал общественности, что нельзя, что преступно пить и садиться за руль», — возмутился журналист.