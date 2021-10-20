Губерниев прокомментировал конфликт с Бузовой

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в интервью kp.ru объяснил, как относится к Ольге Бузовой и для чего продолжает с ней конфликт. Он признался, что продолжает противостояние с певицей ради «громкой истории».

По словам журналиста, слова Бузовой о том, что Губерниев не любит ее со времен ее брака с футболистом Тарасовым, и сейчас просто сводит старые счеты — неправда.

«Это вранье. Что я ей писал гадости в интернете и оскорблял ее — это тоже вранье. Она — врушка. Поскольку я добрый человек, я и говорю: вот она такая милая врушка Оля Бузова. И пускай дальше врет, не краснеет. Правду говорить легко и приятно. Я никогда в жизни не позволил себе оскорбить госпожу Бузову. Я писал комментарии смешные на странице Димы Соловьева, правдивые, когда у них что-то не получалось. Иногда критиковал. Но до оскорблений опускаться — Боже сохрани», — сказал журналист.

Он признался, что специально раздувает конфликт с певицей, чтобы оставаться на виду.

«Мне обидно, что временами чувствуется, ведь можно уже перестать. С другой стороны, ты понимаешь, что нужно приковывать внимание. Потому что наша история громкая» — объяснил Губерниев.

При этом, по словам Губерниева, «тысячи» людей благодарят его за то, что он говорит о Бузовой.

«Просто, наверное, кто-то должен был ей все это сказать. Все стеснялись. А получилось, видимо, непроизвольно у меня», — пояснил он.