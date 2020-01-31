Губерниев оценил задержание членов и организаторов международной допинговой сети

Члены допинговой сети разрабатывали незаконные способы для улучшения спортивных результатов. Свои препараты они предлагали профессионалам и любителям во всей Европе.

Губерниев решил поделиться своими мыслями об этой новости на личной странице в Instagram.

«Испанская гвардия накрыла огромную сеть по распространению допинга. ЭПО! Работали ребята 10 лет по всей Европе, с любителями и профессионалами. Интересно, что будет дальше? Пшик, как в случае с доктором Шмидтом? Мелкую рыбёшку поймали, крупная рыба плавает спокойно! Но, как известно, допинг — эксклюзив России! И честная спортивная Европа не такая», — отметил комментатор.

Интернет-пользователи начали шутить на эту тему в комментариях под публикацией: «Ну теперь в списке наверное только наши спортсмены будут», «Небось, уже составляется список российских спортсменов, посещавших в течение 10 лет Барселону», «Ждем заголовок в новостях „Продавцы допинга из Испании признались, что продавали допинг только российским атлетам“».