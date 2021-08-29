Губернатора Тверской области позвали на концерт Линдеманна

Максим Ларин, организующий концерт Тилля Линдеманна в Твери, обратился к губернатору Игорю Рудене. Он попросил его разрешить лидеру Rammstein выступить. Главе Тверской области предложили лично приехать на концерт и проконтролировать обстановку на месте.

Концерт Линдеманна, который запланирован на территории завода «Афанасий» в Твери в это воскресенье, находится под угрозой срыва после того, как у властей появились претензии к его организации. Представители немецкого артиста указали, что целью приезда музыканта якобы является туризм, а не выступление. В Тверской области действуют ограничения на массовые мероприятия, и ранее к Линдеманну в отель приходила полиция, предупредившая его о недопустимости нарушения антиковидных мер.

Ларин обратился к губернатору Тверской области, попросив его разрешить Линдеманну выступить на закрытой площадке без людей.

«Дабы не испытывать потом досаду от того, что потрачены не должным образом средства, соизмеримые с годовым бюджетом уездного города Тверской области», — написал организатор фестиваля «Макларин за Родину» на своей странице «ВКонтакте».

Глава холдинга «Афанасий» добавил, что также досадно будет, если Тверская область будет фигурировать в международных судах по причине срыва концерта Линдеманна.

Ларин предложил губернатору приехать на концерт, чтобы он убедился в соблюдении всех санитарных правил.

«Вы можете приехать лично на концерт со своим окружением и заодно контролировать обстановку на месте», — обратился он к Рудене.

Ранее Ларин направил письмо команде Линдеманна, в котором попросил музыканта выполнить обязательства по договору и все-таки выступить на мероприятии.