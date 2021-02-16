Губарев рассказал о роли Нагиева в фильме «Спасите Колю!»

Режиссер Дмитрий Губарев рассказал о новом фильме «Спасите Колю!», роль военкома в котором сыграл Дмитрий Нагиев. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Дмитрий Владимирович настолько точно воплотил образ военкома, что присутствовавшая на премьере знакомая, у которой папа морской офицер, просто сидела и говорила: „Это же мой папа, это же мой папа, он так себя и ведет!“», — рассказал режиссер.

Он добавил, что этот фильм о любви и в нем нет ни одной непристойной шутки. Это комедия не похожа на проекты, в которых обычно участвует Нагиев, заявил Губарев. Он уточнил, что это кино «о любви отца к дочери, о любви между людьми, о дружбе между людьми, о том, что мы все — родители».