21 октября 2020, 14:40
Грузовик столкнулся с машиной Татьяны Лазаревой в Москве
Грузовик столкнулся с машиной российской юмористки и ведущей Татьяны Лазаревой в Москве. Жизнь знаменитости находится в безопасности. Об этом звезда рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Артистка пояснила, что в ее автомобиль врезался небольшой грузовик. 54-летняя Лазарева вызвала сотрудников полиции. Ожидание правоохранителей затянулось на долгое время, пишет сайт «Утро.ру».
«Мы вместе с несчастным мужчиной ждем уже три часа», — возмущается знаменитость.
Уточняется, что пострадавших в аварии нет.
Ранее сообщалось, что участники шоу «Дом—2» Марина Африкантова и ее муж Роман Капаклы попали в ДТП. По словам девушки, Капаклы не справился с управлением из-за дождя. Звезды телепроекта не пострадали.