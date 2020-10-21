Грузовик столкнулся с машиной Татьяны Лазаревой в Москве

Артистка пояснила, что в ее автомобиль врезался небольшой грузовик. 54-летняя Лазарева вызвала сотрудников полиции. Ожидание правоохранителей затянулось на долгое время, пишет сайт «Утро.ру».

«Мы вместе с несчастным мужчиной ждем уже три часа», — возмущается знаменитость.

Уточняется, что пострадавших в аварии нет.

Ранее сообщалось, что участники шоу «Дом—2» Марина Африкантова и ее муж Роман Капаклы попали в ДТП. По словам девушки, Капаклы не справился с управлением из-за дождя. Звезды телепроекта не пострадали.