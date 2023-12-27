Знаменитости 27 декабря 2023, 16:19 Грустный дэнс. Анна Асти лишилась новогоднего выступления в московском клубе после «голой» вечеринки Mash: новогоднее шоу Анны Асти отменили из-за «голой» вечеринки Ивлеевой Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Российская певица Анна Асти лишилась новогоднего выступления в столичном клубе Gipsy из-за того, что она находилась на «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Вместе с новогодним выступлением исполнительница хита «Грустный дэнс» лишилась примерно 6,5 миллиона рублей. По данным издания, московский клуб Gipsy срочно ищет певице замену. Билеты на ее выступления стоили от восьми до 360 тысяч рублей. После мероприятия Асти должна была поехать еще в одно заведение — «Барвиху Luxury Village». Однако это выступление тоже под угрозой срыва.

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Журналисты уточнили, что таким же «санкциям» подверглась артистка Лолита Милявская. Она должна была выступать в столичном отеле «Метрополь» в новогоднюю ночь. За мини-концерт певица могла получить около шести миллионов рублей. Но Милявскую заменили кавер-группой.

В клубе «Мутабор» 20 декабря состоялась скандальная вечеринка, организатором которой выступала Ивлеева. Дресс-код мероприятия — полуобнаженный вид. Именно откровенная тематика спровоцировала волну негодования в Сети. После «голой» вечеринки свои публичные извинения принесли артисты Филипп Киркоров, Дима Билан и другие. Сама Ивлеева раскаялась в организации подобного мероприятия.